"Севилья" пытается приобрести форварда "Милана" Николу Калинича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, андалусийский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата 14 миллионов евро.

Впрочем, "россонери" не устраивают такие условия. "Милан" хочет заработать на продаже Калинича не менее 25 миллионов.

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