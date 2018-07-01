"Севилья" пытается приобрести форварда "Милана"

Теги милансевильяникола калинич

"Севилья" пытается приобрести форварда "Милана"

"Севилья" пытается приобрести форварда "Милана" Николу Калинича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, андалусийский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата 14 миллионов евро.

Впрочем, "россонери" не устраивают такие условия. "Милан" хочет заработать на продаже Калинича не менее 25 миллионов.

Не пропустите: Лайюн покинет "Севилью". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов