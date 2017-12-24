"Севилья" рассматривает кандидатуры Блана и Тухеля



"Севилья" продолжает поиски нового главного тренера команды, сообщает AS.

По сведениям издания, в число кандидатов на пост наставника севильского клуба вошли Лоран Блан и Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что "Севилья" интересуется Хави Грасией, Хуанде Рамосом и Хоакином Капарросом.

Напомним, что несколько дней назад клуб отправил в отставку Эдуардо Бериццо.

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