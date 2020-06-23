"Севилья" рассталась с российской футболисткой Карповой

Российская футболистка Надежда Карпова покинула "Севилью", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Карпова покинула клуб из-за истечения срока контракта.

В нынешнем сезоне 25-летняя Карпова провела за "Севилью" 20 матчей, забила шесть голов и отдала две результативные передачи.

Новым клубом россиянки может стать женская команда лондонского "Челси". Также ею интересуются "Вест Хэм" и "Рединг".

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