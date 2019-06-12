"Севилья" рассталась с защитником сборной Аргентины
"Севилья" на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо.
32-летний аргентинец покинул андалусийский клуб на правах свободного агента. Его следующей командой станет катарский "Аль-Райян".
Меркадо выступал за "Севилью" с 2016 года, сыграл 117 матчей и забил 6 мячей.
Центрбек защищает цвета сборной Аргентины с 2010 года, в его активе 24 поединка и 4 гола. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.
Не пропустите: "Севилья" интересуется лидером киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нойер установил рекорд сборной Германии
-
Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром
-
Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты
-
Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты
-
Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 июня
-
Дзюба - о матче с Кипром: "С Сан-Марино всё залетело, а тут вернулось немножко"
-
Сёмин оценил новичка "Локомотива" Живоглядова
-
"Севилья" рассталась с защитником сборной Аргентины
-
Тренер сборной Кипра - о матче с Россией: "Мы играли с суперкачественной командой"
-
Нойер установил рекорд сборной Германии
-
Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром
-
Хорватия проиграла Тунису в товарищеском матче
-
Определился второй финалист молодёжного Чемпионата Мира
-
Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты
-
Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты
-
3
Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020
-
"Торпедо" Игнашевича подписало двух известных футболистов
-
1
Живоглядов прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Дасаев разочарован одним из решений тренерского штаба сборной России
-
Мбаппе забил 100-й гол в карьере
-
"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Уан-Биссаке
-
"Локомотив" готовит предложение по Мурильо
-
"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"
-
Анюков и Жирков остаются в "Зените"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32