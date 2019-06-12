"Севилья" рассталась с защитником сборной Аргентины

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"Севилья" рассталась с защитником сборной Аргентины

"Севилья" на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо.

32-летний аргентинец покинул андалусийский клуб на правах свободного агента. Его следующей командой станет катарский "Аль-Райян".

Меркадо выступал за "Севилью" с 2016 года, сыграл 117 матчей и забил 6 мячей.

Центрбек защищает цвета сборной Аргентины с 2010 года, в его активе 24 поединка и 4 гола. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

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