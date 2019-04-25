"Севилья" - "Райо Вальекано" - 5:0 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеоообзор матча 34-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Райо Вальекано", который завершился со счетом 5:0.

Видео: "Севилья" - "Райо Вальекано" - 5:0

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru