"Севилья" разгромила "Дюделанж", АПОЭЛ переиграл "Карабах"
"Дюделанж" на своем стадионе разгромно проиграл "Севилье" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
В параллельном матче группы A АПОЭЛ был сильнее "Карабаха".
"Дюделанж" - "Севилья" - 2:5 (0:4)
Голы: Даббур, 17 - 0:1, Эль-Хаддади, 27 - 0:2, Эль-Хаддади, 33 - 0:3, Даббур, 36 - 0:4, Эль-Хаддади, 67 - 0:5, Синани, 69 - 1:5, Синани, 80 - 2:5.
"Дюделанж": Жубер, Кирш, Колс, Бушуари, Штольц (Лави, 85), Гарос, Моррен, Бугрин (Шнелль, 46), Синани, Бернье, Клапп (Кабрал Барбоза, 46).
"Севилья": Буну, Эскудеро, Гомес, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 51), Хоан Хордан (Фернанду Режес, 61), Посо, Нолито (де Йонг, 51), Даббур, Рони Лопеш, Эль-Хаддади.
АПОЭЛ - "Карабах" - 2:1 (0:1)
Голы: Медведев, 10 - 0:1, Лукас Соуза, 59 - 1:1, Иоанну, 88 - 2:1.
АПОЭЛ: Белец, Савич, Вурос, Иоанну, Жоаузинью (Аль-Таамари, 46), Гентзоглу (Безяк, 60), Матич, Михайлович, Лукас Соуза, Халлениус (Эфрем, 75), Павлович.
"Карабах": Бегович, Садыгов, Б.Гусейнов, Медведев, Аилтон, Абдуллаев, Мичел (А.Гусейнов, 83), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана (Гуйе, 16. Хайме Ромеро, 76), Зубир.
Положение команд в группе А: "Севилья" - 12, АПОЭЛ - 4, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3.
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|Харт оф Мидлотиан
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|Группа B
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|О
|1
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|Стяуа Бухарест
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|Парма
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|5
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