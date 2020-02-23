"Севилья" разгромила "Хетафе" в матче Примеры

В 26-м туре чемпионата Испании "Севилья" на выезде разгромила "Хетафе" со счетом 3:0. Победу севильскому клуб принесли голы Лукаса Окампоса, Фернандо и Жюля Кунде.

Благодаря победе "Севилья" вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. "Хетафе" опустился на четвертую позицию.

"Хетафе" – "Севилья" - 0:3 (0:1)

Голы: Окампос, 43 - 0:1, Фернандо, 67 - 0:2, Кунде, 75 - 0:3

"Севилья": Вацлик (Буну, 46), Диего Карлос, Навас, Кунде, Регилон, Фернандо (Оливер Торрес, 78), Жордан, Сусо (Серджи Гомес, 72), Гудель, Окампос, де Йонг.

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