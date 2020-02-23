"Севилья" разгромила "Хетафе" в матче Примеры
В 26-м туре чемпионата Испании "Севилья" на выезде разгромила "Хетафе" со счетом 3:0. Победу севильскому клуб принесли голы Лукаса Окампоса, Фернандо и Жюля Кунде.
Благодаря победе "Севилья" вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. "Хетафе" опустился на четвертую позицию.
"Хетафе" – "Севилья" - 0:3 (0:1)
Голы: Окампос, 43 - 0:1, Фернандо, 67 - 0:2, Кунде, 75 - 0:3
"Севилья": Вацлик (Буну, 46), Диего Карлос, Навас, Кунде, Регилон, Фернандо (Оливер Торрес, 78), Жордан, Сусо (Серджи Гомес, 72), Гудель, Окампос, де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14