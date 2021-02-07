"Севилья" разгромила "Хетафе" в матче Примеры
В рамках 22-го тура испанской Примеры "Севилья" уверенно разобралась с "Хетафе".
Благодаря победе "Севилья" сместила "Барселону" с третьего места, однако у каталонцев есть игра в запасе.
"Севилья" - "Хетафе" 3:0
Голы: Мунир, 67 - 1:0, Гомес, 87 - 2:0, Эн-Несири, 89 - 3:0
"Севилья": Буну, Эскудеро (Васкес, 75), Кунде, Диего Карлос, Алеиш Видаль, Гудель (Фернандо, 46), Жордан, Сусо (Рекик, 74), Оливер Торрес (Мунир, 65), Окампос (Гомес, 57), Эн-Несири.
"Хетафе": Яньес, Джене, Шакла, Ньом, Суарес, Максимович, Кукурелья (Оливера, 88), Тимор (Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59), Аленья (Портильо, 88), Мата (Анхель Родригес, 78).
Удаление: Джене (54).
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Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14