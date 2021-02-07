"Севилья" разгромила "Хетафе" в матче Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Севилья" уверенно разобралась с "Хетафе".

Благодаря победе "Севилья" сместила "Барселону" с третьего места, однако у каталонцев есть игра в запасе.

"Севилья" - "Хетафе" 3:0

Голы: Мунир, 67 - 1:0, Гомес, 87 - 2:0, Эн-Несири, 89 - 3:0

"Севилья": Буну, Эскудеро (Васкес, 75), Кунде, Диего Карлос, Алеиш Видаль, Гудель (Фернандо, 46), Жордан, Сусо (Рекик, 74), Оливер Торрес (Мунир, 65), Окампос (Гомес, 57), Эн-Несири.

"Хетафе": Яньес, Джене, Шакла, Ньом, Суарес, Максимович, Кукурелья (Оливера, 88), Тимор (Эрнандес, 78), Кубо (Кабако, 59), Аленья (Портильо, 88), Мата (Анхель Родригес, 78).

Удаление: Джене (54).

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