"Севилья" разгромила "Марибор", "Наполи" победил "Фейеноорд"

Завершились ещё два матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. В группе E "Севилья" на своём поле легко разобралась с "Марибором", а в группе F "Наполи" одержал домашнюю победу над "Фейеноордом".

"Севилья" – "Марибор" - 3:0

Голы: Бен-Йеддер, 27 - 1:0, Бен-Йеддер, 38 - 2:0, Бен-Йеддер, 83 (пенальти) - 3:0.

"Севилья": Рико, Пареха, Эскудеро, Коршья, Лангле, Васкес (Сарабия, 79), Нзонзи, Корреа, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Бен-Йеддер.

"Марибор": Ханданович, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха (Хотич, 74), Врховец, Ахмеди, Пихлер, Бохар (Крамарич, 71), Таварес (Мешанович, 88).

"Наполи" – "Фейеноорд" - 3:1

Голы: Инсинье, 7 - 1:0, Мертенс, 49 - 2:0, Кальехон, 70 - 3:0, Амрабат, 90 - 3:1.

"Наполи": Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Зелиньски, 71), Жоржиньо (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Аллан, Инсинье, Мертенс.

"Фейеноорд": Джонс, Сен-Жюст, Хапс, Дикс, Тапия (ван Бек, 78), Триндаде, Бергейс (Ларссон, 86), Торнстра (Басаджикоглу, 69), Боэтиюс, Амрабат, Эль-Ахмади.

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