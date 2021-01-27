"Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" уверенно разобралась с "Валенсией".
Таким образом, "Севилья" прошла в четвертьфинал турнира.
"Севилья" - "Валенсия" 3:0
Голы: де Йонг, 20 - 1:0, де Йонг, 33 - 2:0, Ракитич, 38 - 3:0
"Севилья": Буну, Серджи Гомес, Навас (Рекик, 67), Кунде, Акунья (Алеиш Видаль, 68), Ракитич, Жордан (Идрисси, 63), Гудель, Сусо (Оливер Торрес, 63), Мунир, де Йонг (Эн-Несири, 85).
"Валенсия": Риверо, Тони Лато, Гильямон, Габриэл Паулиста (Эскердо, 53), Васс, Рачич (Молина, 53), Куандреди (Муса, 90), Ли Кан Ин, Джейсон, Алекс Бланко, Собрино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14