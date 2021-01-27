"Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

1 Теги валенсиясевилья

"Севилья" разгромила "Валенсию" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Севилья" уверенно разобралась с "Валенсией".

Таким образом, "Севилья" прошла в четвертьфинал турнира.

"Севилья" - "Валенсия" 3:0

Голы: де Йонг, 20 - 1:0, де Йонг, 33 - 2:0, Ракитич, 38 - 3:0

"Севилья": Буну, Серджи Гомес, Навас (Рекик, 67), Кунде, Акунья (Алеиш Видаль, 68), Ракитич, Жордан (Идрисси, 63), Гудель, Сусо (Оливер Торрес, 63), Мунир, де Йонг (Эн-Несири, 85).

"Валенсия": Риверо, Тони Лато, Гильямон, Габриэл Паулиста (Эскердо, 53), Васс, Рачич (Молина, 53), Куандреди (Муса, 90), Ли Кан Ин, Джейсон, Алекс Бланко, Собрино.

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