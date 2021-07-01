"Севилья" разорвала контракт с Алеишем Видалем

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

"Севилья" разорвала контракт с испанский футболистом Алеишем Видалем, сообщает официальный сайт андалусийского клуба.

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне испанский футболист сыграл за "Севилью" 19 игр, в которых отметился 1 голевой передачей.

Напомним, что Видаль принадлежал "Севилье" с 2018 года.

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