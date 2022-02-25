"Севилья", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Порту", "Рейнджерс" и "Брага" прошли дальше в Лиге Европы

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"Севилья", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Порту", "Рейнджерс" и "Брага" прошли дальше в Лиге Европы

Определились ещё шесть участников 1/8 финала Лиги Европы.

Первый раунд плей-офф турнира, помимо "Бетиса" и "Барселоны", преодолели "Севилья", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Порту", "Рейнджерс" и "Брага".

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Севилья" (Испания) – 1:0

Гол: 1:0 – Оршич, 65 (с пенальти).

Удаление: нет – Дилэйни, 90+1.

Первый матч – 1:3.

 

"Реал Сосьедад" (Испания) – "РБ Лейпциг" (Германия) – 1:3

Голы: 0:1 – Орбан, 39; 0:2 – Силва, 59; 1:2 – Субименди, 67; 1:3 – Форсберг, 89 (с пенальти).

Первый матч – 2:2.

 

"Олимпиакос" (Греция) – "Аталанта" (Италия) – 0:3

Голы: 0:1 – Меле, 40; 0:2 – Малиновский, 67; 0:3 – Малиновский, 69.

Первый матч – 1:2

 

"Лацио" (Италия) – "Порту" (Португалия) – 2:2

Голы: 1:0 – Иммобиле, 19; 1:1 – Тареми, 31 (с пенальти); 1:2 – Урибе, 68; 2:2 – Катальди, 90+5.

Первый матч – 1:2.

 

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – 2:2

Голы: 1:0 – Тавернье, 22 (с пенальти); 1:1 – Беллингем, 31; 1:2 – Мален, 42; 2:2 – Тавернье, 57.

Первый матч – 4:2.

 

"Брага" (Португалия) – "Шериф" (Молдова) – 2:0, по пенальти – 3:2

Голы: 1:0 – Медейрос, 17; 2:0 – Орта, 43.

Первый матч – 0:2.

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