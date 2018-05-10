"Севилья" - "Реал" - 3:2 (обзор)

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"Севилья" - "Реал" - 3:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча чемпионата Испании между "Севильей" и "Реалом" (3:2).

Видео: "Севилья" - "Реал".

Не пропустите: "Реал" проиграл "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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