"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 1:0 (обзор)

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"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Реал Сосьедадом".

Не пропустите: Гол Банеги принёс "Севилье" минимальную победу над "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 34 54
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 35 45
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
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