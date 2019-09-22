"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграет с "Реалом".

Смотрите онлайн видеотрансляцию на Soccernews.ru.

Начало встречи в 22:00 мск.

В данный момент "Севилья" занимает четвертое место в Примере, набрав 10 очков. "Реал" находится на 5-й позиции, имея в активе восемь очков.

Не пропустите: Зидан: "Не думаю об уходе из "Реала". | http://soccernews.ru