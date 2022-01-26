"Севилья" решила не продавать Диего Карлоса

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"Севилья" решила не продавать Диего Карлоса

Фото: инстаграм Диего Карлоса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Севильи" Диего Карлос не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист хотел перейти в "Ньюкасл" и даже согласовал с англичанами условия личного контракта. Впрочем, клубы не сумели договориться по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 28-летний Карлос провел за "Севилью" 30 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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