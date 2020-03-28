"Севилья" решила выкупить игрока "Милана"

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"Севилья" решила выкупить игрока "Милана"

Полузащитник "Севильи" Сусо останется в андалусийской команде по окончании срока аренды, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб решил выкупить у "Милана" права на 26-летнего футболиста.

Аренда хавбека в "Севилье" рассчитана до лета 2021 года, а сумма выкупа, по некоторым данным, составляет 20 миллионов евро.

В составе "нервионцев" Сусо провёл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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