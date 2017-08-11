"Севилья" – "Рома" - 2:1 (обзор)

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"Севилья" – "Рома" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Севильей" и "Ромой".

Не пропустите: "Севилья" выиграла у "Ромы" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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