"Севилья" с 2008 года не побеждает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

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"Севилья" с 2008 года не побеждает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"

Сегодня, 18 января, мадридский "Реал" примет "Севилью" в рамках 20-го тура испанской Примеры.

В преддверии очного матча стоит отметить, что "нервионцы" не выигрывали на "Сантьяго Бернабеу" с декабря 2008 года.

Более 11 лет назад "Севилья" в гостях победила "Реал" со счётом 4:3. С тех пор в чемпионате "сливочные" дома взяли верх над соперником 11 раз с общим счётом 37:8.

В первом круге текущего розыгрыша Примеры столичная команда одолела андалусийцев на "Рамон Санчес Писхуан" (1:0).

Не пропустите: Бэйл не попал в заявку "Реала" на игру против "Севильи". | http://soccernews.ru
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