"Севилья" с трудом обыгрывает "Жирону"

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"Севилья" с трудом обыгрывает "Жирону"В матче 23-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" на своем поле минимально обыграла "Жирону".

"Севилья" - "Жирона" - 1:0

Гол: Сарабия, 46 - 1:0.

Нереализованный пенальти: Адай, 41.

"Севилья": Рико, Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Сарабия (Лайюн, 78), Васкес (Гайс, 85), Корреа, Мюриэль (Бен Йеддер, 64).

"Жирона": Боно, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Понс (А. Гарсия, 45), Гранель Ногуэ, Мохика (Планас, 78), Порту, Б. Гарсия, Олунга (Лосано, 70).

Напомним, вчера "Реал" разгромил "Реал Сосьедад". | soccernews.ru

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