"Севилья" с трудом удержала победу над "Жироной"

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"Севилья" с трудом удержала победу над "Жироной"В матче 4-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" в гостях одержала трудную победу над "Жироной".

"Жирона" - "Севилья" - 0:1

Гол: Муриэль, 69 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Гранелль Ногуе, 90+1.

"Жирона": Ираисос, Хуанпе, Эспиноса, Муньеса, Мохика, Понс (Кайоде, 80), Гранелль Ногуе, Адай, Порту (Олунга, 80), Б. Гарсия, Стуани (А. Гарсия, 67).

"Севилья": Рико, Коршья, Каррису, Ленгле, Кароль, Банега, Н'Зонзи, Гансо (Васкес, 63), Монтойя (Меркадо, 77), Муриэль, Сарабия (Крон-Дели, 86).

Напомним, ранее "Вильярреал" разгромил "Алавес". | soccernews.ru

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