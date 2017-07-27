"Севилья" сделала Навасу щедрое предложение

Руководство "Севильи" все еще заинтересовано в подписании хавбека Хесуса Наваса. Как рассказал журналистам президент испанского клуба Хосе Кастро, он сделал интересное предложение экс-игроку "горожан".

"Севилья" сделала Навасу предложение и ждёт ответа. Это достаточно щедрое предложение, для чего нам потребовалось приложить серьёзные усилия в финансовом плане. Мы хотим видеть Наваса в нашей команде и думаем, что он тоже стремится к этому", - сказал он.

Отметим, что Навас играл в составе "Севильи" с 2003 по 2013 год.

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