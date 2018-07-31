"Севилья" сделала предложение по двум игрокам "Барселоны"

"Севилья" сделала предложение сразу по двум игрокам каталонской "Барселоны" - защитнику Алейшу Видалю и форварду Муниру Эль-Хаддади.

По сведениям sport.es, заявка "красно-белых" оказалась весьма привлекательной для "сине-гранатовых", поэтому они уже дали свое согласие на продажу своих игроков. Согласился на переезд на "Рамон Санчес Писхуан" и 28-летний бек. Нападающий же каталонского гранда взял несколько дней на размышление.

Напомним, "Севилья" может усилиться форвардом "Валенсии". | soccernews.ru