"Севилья" – "Сельта" - 2:1 (обзор)

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"Севилья" – "Сельта" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура испанской Примеры между "Севильей" и "Сельтой".

Не пропустите: "Севилья" на своём поле переиграла "Сельту". | http://soccernews.ru

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4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
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