"Севилья" собирается выкупить Йоветича

"Севилья" продолжает переговоры о покупке черногорского нападающего "Интера" Стевана Йоветича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Впрочем, андалусийцы смогут провернуть этот трансфер только в том случае, если продадут хавбека Витоло в "Атлетико" за 40 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний Йоветич выступал за "Севилью" во второй половине прошлого сезона, провел за клуб 22 матча и забил 7 голов.

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