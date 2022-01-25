"Севилья" согласовала аренду Марсьяля

Теги манчестер юнайтедсевильяантони марсьяльтрансферы

"Севилья" согласовала аренду Марсьяля

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль всё-таки перейдёт в "Севилью" до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать условия аренды 26-летнего футболиста.

"Севилья" полностью возьмёт на себя зарплату француза до июня. О сделке могут объявить уже сегодня.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал предложение Камара из "Марселя". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы 10 номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

Названы 10 номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов