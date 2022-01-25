"Севилья" согласовала аренду Марсьяля

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль всё-таки перейдёт в "Севилью" до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать условия аренды 26-летнего футболиста.

"Севилья" полностью возьмёт на себя зарплату француза до июня. О сделке могут объявить уже сегодня.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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