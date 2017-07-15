"Севилья" согласовала с Нолито условия контракта

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"Севилья" согласовала с Нолито условия контракта

Вингер "Манчестер Сити" Нолито всё ближе к переходу в "Севилью", сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб уже согласовал с 30-летним футболистом условия личного контракта.

Ожидается, что Нолито заключит с "Севильей" трёхлетнее соглашение. Кроме того, в следующем сезоне "Манчестер Сити" будет частично платить игроку зарплату.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит девять миллионов евро. | http://soccernews.ru

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