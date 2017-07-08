"Севилья" согласовала трансфер Муриэля

Теги сампдориясевильялуис муриэль

"Севилья" согласовала трансфер Муриэля
Колумбийский нападающий "Сампдории" Луис Муриэль близок к переходу в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Для завершения перехода форварду осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то колумбиец подпишет с севильцами контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 26-летний Муриэль провел за "Сампдорию" 33 матча и забил 13 голов.

Не пропустите: Гидо Писарро близок к переходу в "Севилью". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов