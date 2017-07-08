"Севилья" согласовала трансфер Муриэля



Колумбийский нападающий "Сампдории" Луис Муриэль близок к переходу в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Для завершения перехода форварду осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то колумбиец подпишет с севильцами контракт до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 26-летний Муриэль провел за "Сампдорию" 33 матча и забил 13 голов.

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