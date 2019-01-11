"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника

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"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника

Австрийский защитник "Аякса" Максимилиан Вебер перейдет в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы обо всем договорились. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование. Сумма трансфера составит 10,5 миллионов евро. За счет бонусов она может возрасти еще на 500 тысяч евро.

20-летний Вебер выступал за "Аякс" с 2017 года, провел за клуб 39 матчей и забил один гол. Ранее играл за "Рапид". За сборную Австрии сыграл один матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

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