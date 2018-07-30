"Севилья" согласовала трансфер Видаля

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль продолжит карьеру в "Севилье".

Как сообщает Onda Cero, "красно-белые" выплатят каталонцам 9,5 миллиона евро, а самому игроку будет предложен контракт до 2022 года.

Напомним, что Видаль уже выступал за "Севилью" с 2014 по 2015 год.

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