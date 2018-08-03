"Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны" Алеиша Видаля, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, андалусийский клуб заплатит за 29-летнего футболиста 8–9 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы в размере 2 миллионов.

Ожидается, что Видаль подпишет контракт с "Севильей" после завершения для "Барселоны" предсезонного турне в США.

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