"Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны"

1 Теги барселонасевильяалейш видаль

"Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны"

"Севилья" согласовала трансфер защитника "Барселоны" Алеиша Видаля, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, андалусийский клуб заплатит за 29-летнего футболиста 8–9 миллионов евро, также в сделку будут включены бонусы в размере 2 миллионов.

Ожидается, что Видаль подпишет контракт с "Севильей" после завершения для "Барселоны" предсезонного турне в США.

Не пропустите: "Севилья" заплатит более 20 миллионов евро за вице-чемпиона мира. | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Двум Видалям в Барсе места нету

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов