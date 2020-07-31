"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом

В "Севилье" выявлен подтверждённый случай заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Инфицированным оказался сербский полузащитник Неманья Гудель.

Сейчас 28-летний футболист находится у себя дома на самоизоляции.

Напомним, что сезон Примеры уже завершён, но "Севилья" продолжает выступать в Лиге Европы - через неделю команде предстоит сыграть с "Ромой".

Не пропустите: В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru