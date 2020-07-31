"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом
В "Севилье" выявлен подтверждённый случай заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Инфицированным оказался сербский полузащитник Неманья Гудель.
Сейчас 28-летний футболист находится у себя дома на самоизоляции.
Напомним, что сезон Примеры уже завершён, но "Севилья" продолжает выступать в Лиге Европы - через неделю команде предстоит сыграть с "Ромой".
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|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|11
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|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Мальорка
|20
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|18
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|20
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|20
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