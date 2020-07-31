"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом

Теги севильянеманья гуделькоронавирус

"Севилья" сообщила о заболевании своего игрока коронавирусом

В "Севилье" выявлен подтверждённый случай заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Инфицированным оказался сербский полузащитник Неманья Гудель.

Сейчас 28-летний футболист находится у себя дома на самоизоляции.

Напомним, что сезон Примеры уже завершён, но "Севилья" продолжает выступать в Лиге Европы - через неделю команде предстоит сыграть с "Ромой".

Не пропустите: В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три клуба предложили контракт Виллиану

Три клуба предложили контракт Виллиану

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов