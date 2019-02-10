"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Севилья" вырвала ничью у "Эйбара". "Севилья" по-прежнему остается на 4-й позиции, а "оружейники" - на 10-й.

"Севилья" - "Эйбар" 2:2

Голы: Орельяна, 22 - 0:1, Шарлес, 63 - 0:2, Бен-Йеддер, 88 - 1:2, Сарабия, 90 - 2:2

"Севилья": Вацлик, Кьер, Вебер, Эскудеро (Навас, 61), Каррису (Сальватьерра, 74), Меса (Васкес, 62), Банега, Сарабия, Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер.

"Эйбар": Риесго, Кукурелья, Арбилья, Рамис (Паулу Оливейра, 58), Пенья, Орельяна, Диоп, Жордан, Хосе Анхель, Шарлес (Кике, 83), Энрик (Эскаланте, 72).

Предупреждения: Эскудеро (39), Жордан (52), Банега (65).

Удаление: Банега (84).

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