"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром"
В рамках 23-го тура испанской Примеры "Севилья" вырвала ничью у "Эйбара". "Севилья" по-прежнему остается на 4-й позиции, а "оружейники" - на 10-й.
"Севилья" - "Эйбар" 2:2
Голы: Орельяна, 22 - 0:1, Шарлес, 63 - 0:2, Бен-Йеддер, 88 - 1:2, Сарабия, 90 - 2:2
"Севилья": Вацлик, Кьер, Вебер, Эскудеро (Навас, 61), Каррису (Сальватьерра, 74), Меса (Васкес, 62), Банега, Сарабия, Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер.
"Эйбар": Риесго, Кукурелья, Арбилья, Рамис (Паулу Оливейра, 58), Пенья, Орельяна, Диоп, Жордан, Хосе Анхель, Шарлес (Кике, 83), Энрик (Эскаланте, 72).
Предупреждения: Эскудеро (39), Жордан (52), Банега (65).
Удаление: Банега (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18