"Севилья" спаслась от поражения в матче с "Алавесом" и возглавила Ла Лигу

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"Севилья" спаслась от поражения в матче с "Алавесом" и возглавила Ла Лигу

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Алавес" сыграли вничью со счетом 2:2. В начале встречи счет открыл Виктор Лагуардиа, но на 38-й минуте равновесие восстановил Лукас Окампос. В концовке первого тайма гостей вновь вывел вперед Хоселу. Впрочем, в концовке встречи хозяев от поражения спас Иван Ракитич.

"Севилья", набрав 28 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с 14 очками остался на 14-й позиции.

"Севилья" – "Алавес" - 2:2 (1:2)
Голы: Лагуардиа, 5 - 0:1, Окампос, 38 - 1:1, Хоселу, 45 (с пенальти) - 1:2, Ракитич, 90+2 - 2:2

"Севилья": Буну, Монтьель (Гомес, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Сусо, 46; Мунир, 68), Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 46), Жордан, Окампос, Идрисси (Акунья, 54), Мир.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Мязга, 73), Пере Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Лум (Пина, 59), Хоселу, Риоха (Ману Гарсия, 86).

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