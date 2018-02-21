"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Клеман Турпен (Франция)
Английские команды достаточно удачно выступают в текущем розыгрыше Лиге чемпионов, они синхронно вышли в 1/8 финала, а затем неплохо проявили себя в плей-офф. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" уже в первом матче фактически обеспечили себе выход в четвертьфинал, "Тоттенхэм" провел отличный матч в Турине против "Ювентуса", отыграв два мяча и сыграв в итоге вничью 2:2. Теперь "шпорам" осталось закрепить локальный успех в игре на своем поле. Также вничью сыграл и другой клуб из Лондона. "Челси" не сумел обыграть у себя дома грозную "Барселону", однако шансы на выход в плей-офф сохраняются и у "аристократов". Теперь же в борьбу вступает пятый английский клуб, "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей" на "Рамон Санчес Писхуан".
Команда Жозе Моуринью выиграла свою группу, где соперниками были не самые сильные "Базель", "Бенфика" и ЦСКА. "Красные дьяволы" начали турнир с двух разгромных побед, а затем стали действовать прагматично. В Швейцарии англичане и вовсе потерпели поражение, однако это не помешало им занять в группе первое место. Португальского тренера "МЮ" Моуринью нередко критикуют за осторожный футбол, однако он не отступает от своего стиля. Вполне вероятно, что манкунианцев устроит и ничья, а на победу они уже будут играть на "Олд Траффорд".
"Севилья" – яркий образец домашней команды, на "Рамон Санчес Писхуан" она может обыграть любого соперника, а вот в гостях испытывает большие проблемы. Несколько лет назад (в сезоне 15/16) севильцы в Примере не выиграли ни одного гостевого матча, а в Лиге Европы только один, однако это не помешало им занять 7 место в чемпионате и выиграть еврокубок.
В текущем сезоне Лиги чемпионов испанцы заняли второе место в группе с "Ливерпулем", "Спартаком" и "Марибором", выступая достаточно стабильно. Был только один срыв в Москве, когда севильцы были разгромлены 5:1.
Интересные факты противостояния:
"Севилья" в текущем сезоне проиграла только одну игру на своем поле ("Бетису" 3:5).
Ранее команды никогда между собой не встречались.
"Манчестер Юнайтед" выиграл только 3 игры в Испании из 23-х.
"Севилья" выигрывала у англичан только на своем стадионе или на нейтральном поле.
Ориентировочные составы:
"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро, Пицарро, Н'Зонзи, Сарабия, Васкес, Навас, Муриэль.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Погба, Матич, Санчес, Мата, Лингард, Лукаку.
Прогноз на матч "Севилья" – "Манчестер Юнайтед"
Только один английский клуб выигрывал у "Севильи" на ее поле ("Манчестер Сити"), был близок к этому в текущем сезоне "Ливерпуль", однако он разбазарил преимущество в три мяча, игра завершилась 3:3. "Манчестер Юнайтед" вряд ли полезет вперед большими силами, ничья "красных дьяволов" устроит, особенно если она будет результативной.
Букмекеры считают фаворитами англичан, предлагая на их победу коэффициент 2.50, на испанцев – 3.00, на ничью – 3.25.
Вячеслав Горбачев
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