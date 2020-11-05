"Севилья" стала автором уникального достижения в матче с "Краснодаром"
"Севилья" переписала историю Лиги Чемпионов по итогам матча 3-го тура группового этапа против "Краснодара".
Напомним, что испанцы победили со счётом 3:2, играя весь второй тайм вдесятером и уступая к перерыву 1:2.
Это первый случай, когда команда выиграла матч, имея такие обстоятельства после первых 45 минут.
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