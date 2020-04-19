"Севилья" стала очередным претендентом на Сердара Азмуна
"Севилья" проявляет интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает AS.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Атлетико", "Наполи", "Лестера", "Вест Хэма" и "Эвертона". "Зенит" оценивает иранца в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.
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