"Севилья" стала рекордсменом по участию в еврокубковых финалах в 21-м веке

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"Севилья" стала рекордсменом по участию в еврокубковых финалах в 21-м веке

"Севилья" в 11-й раз сыграет в финале еврокубкового турнира в 21-м веке.

Как сообщает Time24, это новый рекорд. Андалусийцы превзойдут достижение мадридского "Реала" (10).

Напомним, что ранее "Севилья" по пять раз играла в финалах Лиги Европы / Кубка УЕФА и в Суперкубках УЕФА.

Помимо двух испанских клубов в топ-3 по этому показателю также входит "Ливерпуль" (9). Далее идут "Барселона" и "Атлетико" (по 8).

Не пропустите: "Севилья" в матче с "Манчестер Юнайтед" побила клубный рекорд. | http://soccernews.ru
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