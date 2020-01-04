"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком".

Таким образом, "Севилья" так и осталась на третьем месте, а "Атлетик" поднялся на седьмое.

"Севилья" - "Атлетик" 1:1

Голы: Капа, 15 - 0:1, Нуньес (аг), 60 - 1:1

"Севилья": Вацлик, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Окампос, Жордан, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Мунир (Васкес, 82).

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа, Весга, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Йерай Альварес, Кодро (Вильялибре, 70), Уильямс (Унаи Лопес, 73).

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