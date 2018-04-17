"Севилья" сыграла вничью с "Депортиво", продлив безвыигрышную серию до шести матчей

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Депортиво" и "Севилья" сыграли вничью. Стоит отметить, что севильцы не смогли победить в шестом поединке подряд. После этого матча "Севилья" поднялась на шестое место в Ла Лиге, "Депортиво" остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Депортиво" – "Севилья" - 0:0

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.

"Севилья": Сория, Каррису, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).

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