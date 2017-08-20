"Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом"

В рамках первого тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле добилась лишь ничьей в матче с "Эспаньолом".

"Севилья" – "Эспаньол" - 1:1

Голы: Лангле, 26 - 1:0, Баптистао, 35 - 1:1.

"Севилья": Сория (Рико, 5), Лангле, Кьяер, Коршья, Сарабия, Борха Лассо (Банега, 54), Нзонзи (Писарро, 73), Гансо, Навас, Нолито, Муриэль.

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Хурадо (Перес, 74), Диоп, Хави Фуэго, Пьятти (Гранеро, 60), Баптистао, Морено.

Удаление: Банега (84).

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