"Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом"

Теги севильяэспаньол

"Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом"

В рамках первого тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле добилась лишь ничьей в матче с "Эспаньолом".

"Севилья" – "Эспаньол" - 1:1

Голы: Лангле, 26 - 1:0, Баптистао, 35 - 1:1.

"Севилья": Сория (Рико, 5), Лангле, Кьяер, Коршья, Сарабия, Борха Лассо (Банега, 54), Нзонзи (Писарро, 73), Гансо, Навас, Нолито, Муриэль.

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Лопес, Лопес Сильва, Хурадо (Перес, 74), Диоп, Хави Фуэго, Пьятти (Гранеро, 60), Баптистао, Морено.

Удаление: Банега (84).

Не пропустите: Сенсация была близка: "Жирона" едва не обыграла "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 1 3
2 Леганес 1 3
3 Валенсия 1 3
4 Атлетик Бильбао 0 0
5 Атлетико Мадрид 0 0
6 Барселона 0 0
7 Депортиво Ла-Корунья 0 0
8 Эйбар 0 0
9 Эспаньол 0 0
10 Хетафе 0 0
11 Жирона 0 0
12 Леванте 0 0
13 Малага 0 0
14 Бетис 0 0
15 Реал Мадрид 0 0
16 Севилья 0 0
17 Вильярреал 0 0
18 Сельта Виго 1 0
19 Алавес 1 0
20 Лас Пальмас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов