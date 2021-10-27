"Севилья" сыграла вничью с "Мальоркой" и возглавила Ла Лигу
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде сыграла вничью с "Мальоркой" со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Антонио Санчес, но на 73-й минуте равновесие восстановил Эрик Ламела.
"Севилья", набрав 21 очко, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 13 очками осталась на 12-й позиции.
"Мальорка" – "Севилья" - 1:1 (1:0)
Голы: Санчес, 22 - 1:0, Ламела, 73 - 1:1
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес (Седлар, 72), Дани Родригес (Састре, 90), Руис де Галаррета (Севилья, 78), Баба, Анхель Родригес (Фер Ниньо, 79), Ндиайе (Коста, 78).
"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Окампос, 46), Фернандо, Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Жордан (Ракитич, 82), Сусо (Ламела, 53), Мунир (Аугустинссон, 53), Рафа Мир.
Не пропустите: "Барселона" сенсационно проиграла "Райо Вальекано". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" продлил контракт с основным хавбеком
-
"Севилья" сыграла вничью с "Мальоркой" и возглавила Ла Лигу
-
1
"Барселона" вновь проиграла клубу из Мадрида
-
"Аталанта" Миранчук победила "Сампдорию" и ворвалась в топ-4 Серии А
-
"Ювентус" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Шахтер" уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Украины
-
"Кубань" сенсационно выбила "Краснодар" из Кубка России
-
Калиниченко отреагировал на ответ "Спартака" на просьбу о встрече
-
"Торпедо" обыграло "Ростов" в Кубке России
-
Российский арбитр Карасев объяснил, почему не встал на колено перед матчем ЛЧ "Порту" - "Ливерпуль"
-
"Спартак" ответил Калиниченко, который хочет встретится с командой
-
Мусаев возглавит худший клуб чемпионата Азербайджана
-
1
Легендарный Маттеус высказался о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Динамо" Киев не без труда вышло в 1/4 финала Кубка Украины
-
Дюков высказался о новом контракте Карпина со сборной России
-
3
Уткин ярко высказался о Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Жота прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед"
-
До сих пор неизвестно, когда Рамос вернется в строй
-
Семак высказался о состоянии травмированных игроков
-
"Бавария" хочет продать Толиссо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14