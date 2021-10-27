"Севилья" сыграла вничью с "Мальоркой" и возглавила Ла Лигу

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"Севилья" сыграла вничью с "Мальоркой" и возглавила Ла Лигу

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде сыграла вничью с "Мальоркой" со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Антонио Санчес, но на 73-й минуте равновесие восстановил Эрик Ламела.

"Севилья", набрав 21 очко, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 13 очками осталась на 12-й позиции.

"Мальорка" – "Севилья" - 1:1 (1:0)
Голы: Санчес, 22 - 1:0, Ламела, 73 - 1:1

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес (Седлар, 72), Дани Родригес (Састре, 90), Руис де Галаррета (Севилья, 78), Баба, Анхель Родригес (Фер Ниньо, 79), Ндиайе (Коста, 78).

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Окампос, 46), Фернандо, Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Жордан (Ракитич, 82), Сусо (Ламела, 53), Мунир (Аугустинссон, 53), Рафа Мир.

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