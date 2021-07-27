"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче в рамках подготовки к сезону (2:2).
Товарищеский матч
ПСЖ (Франция) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (0:1)
Голы: Икарди, 48, Нагера, 88 — Ракитич, 40, с пенальти, Оскар Родригес, 62
Напомним, что парижане этим летом уже подписали Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Джанлуиджи Доннарумму.
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