"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче

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"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матчеФото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче в рамках подготовки к сезону (2:2).

Товарищеский матч

ПСЖ (Франция) — "Севилья" (Испания) — 2:2 (0:1)

Голы: Икарди, 48, Нагера, 88 — Ракитич, 40, с пенальти, Оскар Родригес, 62

Напомним, что парижане этим летом уже подписали Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими, Джорджиньо Вейналдума и Джанлуиджи Доннарумму.

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