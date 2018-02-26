"Севилья" теряет Наваса

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"Севилья" теряет Наваса

Полузащитник "Севильи" Хесус Навас травмировался в матче 25-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

По предварительным данным, у 32-летнего футболиста переутомление мышц правой ноги. Сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В этом сезоне Навас сыграл за "Севилью" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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