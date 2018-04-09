"Севилья" теряет защитника перед матчем с "Баварией"

Теги севильясимон кьяер

"Севилья" теряет защитника перед матчем с "Баварией"Защитник "Севильи" Симон Кьяер не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Как сообщает источник, 29-летний игрок сборной Дании получил травму в субботней игре против "Сельты" (0:4).

После обследования стало известно, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.

Матч "Бавария" - "Севилья" состоится в среду, 11 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первую игру мюнхенцы выиграли со счетом 2:1.

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