"Севилья" теряет защитника перед матчем с "Баварией"
Защитник "Севильи" Симон Кьяер не примет участия в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".
Как сообщает источник, 29-летний игрок сборной Дании получил травму в субботней игре против "Сельты" (0:4).
После обследования стало известно, что у футболиста проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.
Матч "Бавария" - "Севилья" состоится в среду, 11 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первую игру мюнхенцы выиграли со счетом 2:1.
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