"Севилья" улучшила свой рекорд, выиграв Лигу Европы в шестой раз
"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы со счетом 3:2.
Испанский клуб стал победителем Лиги Европы/Кубка УЕФА в рекордный, шестой раз. Ранее команда завоевывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах.
Трижды в турнире выигрывали "Интер", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Атлетико".
⚪️ "Севилья" в шестой раз выигрывает Лигу Европы/Кубок УЕФА и улучшает свой же рекорд #финалЛЕ pic.twitter.com/eqbF5YeIXU— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 21, 2020
А еще: "Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17