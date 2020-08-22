"Севилья" улучшила свой рекорд, выиграв Лигу Европы в шестой раз

"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы со счетом 3:2.

Испанский клуб стал победителем Лиги Европы/Кубка УЕФА в рекордный, шестой раз. Ранее команда завоевывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах.

Трижды в турнире выигрывали "Интер", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Атлетико".

⚪️ "Севилья" в шестой раз выигрывает Лигу Европы/Кубок УЕФА и улучшает свой же рекорд #финалЛЕ pic.twitter.com/eqbF5YeIXU — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 21, 2020

А еще: "Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории| http://soccernews.ru