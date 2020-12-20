"Севилья" упустила победу над "Вальядолидом"

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"Севилья" упустила победу над "Вальядолидом"

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Вальядолидом" со счетом 1:1. На 31-й минуте счет открыл Лукас Окампос, но в концовке равновесие восстановил Рауль Карнеро.

"Севилья", набрав 20 очков, осталась на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 14 очками поднялся на 17-ю позицию.

"Севилья" – "Вальядолид" - 1:1 (1:0)
Голы: Окампос, 31 (с пенальти) - 1:0, Карнеро, 87 - 1:1

"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Оливер Торрес (Жордан, 60), Фернандо, Сусо, Ракитич, Окампос (де Йонг, 77), Эн-Несири.

"Вальядолид": Масип, Эль-Ямик, Рауль Карнеро, Бруно Гонсалес, Сан-Эметерио (Жота, 62), Эрвиас, Орельяна (Алькарас, 62), Меса (Гвардиола, 74), Плано (Мичел, 73), Маркос Андре, Вейсман (Тони Вилья, 74).

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