"Севилья" упустила победу над "Вальядолидом"
В матче 14-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Вальядолидом" со счетом 1:1. На 31-й минуте счет открыл Лукас Окампос, но в концовке равновесие восстановил Рауль Карнеро.
"Севилья", набрав 20 очков, осталась на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 14 очками поднялся на 17-ю позицию.
"Севилья" – "Вальядолид" - 1:1 (1:0)
Голы: Окампос, 31 (с пенальти) - 1:0, Карнеро, 87 - 1:1
"Севилья": Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Оливер Торрес (Жордан, 60), Фернандо, Сусо, Ракитич, Окампос (де Йонг, 77), Эн-Несири.
"Вальядолид": Масип, Эль-Ямик, Рауль Карнеро, Бруно Гонсалес, Сан-Эметерио (Жота, 62), Эрвиас, Орельяна (Алькарас, 62), Меса (Гвардиола, 74), Плано (Мичел, 73), Маркос Андре, Вейсман (Тони Вилья, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14