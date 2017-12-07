"Севилья" ушла от поражения в матче с "Марибором"

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"Севилья" ушла от поражения в матче с "Марибором"В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов испанская "Севилья" в гостях не смогла обыграть словенский "Марибор".

"Марибор" - "Севилья" - 1:1

Голы: Таварес, 10 - 1:0, Гансо, 75 - 1:1.

"Марибор": Ханданович, Милец, Шулер, Биллонг, Вилер, Врховец, Байде, Пихлер (Вршич, 79), Кабха, Бохар (Хотич, 90), Таварес.

"Севилья": Рико, Меркадо (Навас, 70), Кьяер, Лангле, Эскудеро, Крон-Дели (Гансо, 59), Писарро, Банега, Сарабия, Бен Йеддер (Мюриэль, 76), Корреа.

Напомним, в другом матче группы "Спартак" был разгромлен "Ливерпулем". | soccernews.ru

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