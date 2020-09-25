"Севилья" установила антирекорд Суперкубка УЕФА

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"Севилья" установила антирекорд Суперкубка УЕФА

"Севилья" проиграла пять финальных матчей за Суперкубок УЕФА из шести, в которых участвовала.

В четверг андалусийская команда в Будапеште уступила "Баварии" со счётом 1:2.

По количеству поражений в указанном турнире "Севилья" вышла на чистое первое место, установив новый антирекорд.

Ранее лидерство по этому показателю "нервионцы" делили с "Барселоной", четырежды проигрывавшей в матчах за Суперкубок УЕФА.

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