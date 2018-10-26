"Севилья" установила клубный рекорд

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Севилья" на своём поле разгромила "Акхисар Беледие" со счётом 6:0.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, "нервионцы" установили клубный рекорд.

Дело в том, что это самая крупная победа в истории "Севильи" в еврокубковых матчах.

Напомним, что андалусийцы являются соперником "Краснодара" - по итогам трёх туров эти две команды, а также бельгийский "Стандард" набрали по 6 очков.

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